تونس.. قيس سعيد و"الدستوري الحر" يتصدران استطلاعات الرأي

كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" في تونس تدهور شعبية حزب حركة "النهضة"، ونزول حزب "الكرامة" في استطلاعات الرأي.

وأظهر سبر آراء نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية لشهر مايو والذي تنجزه مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب تصدر قيس سعيّد المرتبة الأولى بنسبة 43.3 بالمائة، تليه عبير موسي بـ14.5 بالمائة ونبيل القروي بـ11 بالمائة ثم الصافي سعيد بـ10.8 بالمائة.

أما الرئيس السابق المنصف المرزوقي فقد حل في آخر التصنيف بـ2.7% فقط.

وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، فقد أشار سبر الآراء إلى تقدم "الحزب الحر الدستوري" بـ36 بالمائة مقابل 18.6 بالمائة من نوايا التصويت لحركة "النهضة" ويليها "حزب قلب تونس" بـ10 بالمائة ثم "حركة الشعب" بـ5.8 بالمائة و"ائتلاف الكرامة" بـ3.8 بالمائة.

وحسب سبر الآراء ذاته فإن 42.8 بالمائة من التونسيين لا يدلون بنوايا تصويتهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية