السودان.. نشر قوات عسكرية كبيرة في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور

نشرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في السودان قوات عسكرية مشتركة بصورة كبيرة في الشوارع الرئيسية بمدينة نيالا تمهيدا لتنفيذ قرارات الطوارئ التي أصدرتها حكومة الولاية لتعزيز الأمن.

وقال موسى مهدي إسحق والي ولاية جنوب دارفور لوكالة "سونا" إن لجنة أمن الولاية أصدرت توجيهات للقوات العسكرية بتنفيذ أوامر الطوارئ المتعلقة بحمل السلاح الأبيض (سكين) والمركبات التي لا تحمل لوحات مرورية.

ودعا موسى مهدي المواطنين بضرورة تسوية أوضاعهم لجهة أن القرار سيتم تنفيذه على كل المواطنين والعسكريين دون استثناء حفاظا على السلامة.

وأصدر والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي قرارات طوارئ جديدة تمنع حمل الأسلحة البيضاء "السكين".

وتأتي القرارات بعد ارتفاع معدل الطعن والقتل بواسطة السلاح الأبيض وسط الشباب والقصّر.

المصدر: وكالة "سونا"