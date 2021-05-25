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الخارجية المصرية تضيء مقرها احتفالا بيوم إفريقيا

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية تضيء مقرها احتفالا بيوم إفريقيا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مبنى وزارة الخارجية المصرية في القاهرة - أرشيف
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أضاءت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء مقرها بكلمة "Africa" احتفالا بيوم إفريقيا، في تأكيد على قيم التضامن الإفريقي ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: "بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، نجدد تمسكنا بالعمل الإفريقي المشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا".

وناشدت الوزارة، في بيانها، المجتمع الدولي أن يستمر في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية.

المصدر: "أخبار اليوم"

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