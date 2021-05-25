الخارجية المصرية تضيء مقرها احتفالا بيوم إفريقيا

أضاءت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء مقرها بكلمة "Africa" احتفالا بيوم إفريقيا، في تأكيد على قيم التضامن الإفريقي ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: "بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، نجدد تمسكنا بالعمل الإفريقي المشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا".

وناشدت الوزارة، في بيانها، المجتمع الدولي أن يستمر في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية.

احتفالاً بيوم أفريقيا وتأكيداً على قيم التضامن الأفريقي ووحدة الهدف والمصير بين الدول والشعوب الأفريقية... وزارة الخارجية تضيء مقرها بكلمة Africa. pic.twitter.com/ASFb2lfSvt — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 25, 2021

المصدر: "أخبار اليوم"