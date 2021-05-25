بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بـ"يوم إفريقيا"

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا الذي يصادف 25 مايو من كل عام، مؤكدا تقدير روسيا لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشركاء الأفارقة.

وأشار بوتين في برقية، نشرت صباح اليوم الثلاثاء على موقع الكرملين الإلكتروني، إلى أن الدول الإفريقية حققت إنجازات كبيرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتلعب دورا متناميا في معالجة القضايا الملحة في الأجندة الدولية.

وأضاف أنه "في إطار الاتحاد الإفريقي وعدد من الهيئات الإقليمية، يتوسع التعاون متعدد الأطراف ويجري تعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة".

وعبر بوتين عن تقدير روسيا لعلاقات الصداقة التقليدية مع الشركاء الأفارقة، مؤكدا دعم موسكو الثابت لجهودهم الرامية إلى حل النزاعات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والأمراض الوبائية وغيرها من التحديات للأمن الإقليمي والعالمي.

المصدر: وكالات