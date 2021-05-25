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إثيوبيا تصدر بيانا بشأن سد النهضة.. وتعلق على وصول جنود مصريين إلى السودان

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إثيوبيا تصدر بيانا بشأن سد النهضة.. وتعلق على وصول جنود مصريين إلى السودان
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قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إنها تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة قريبا، دون تحديد سقف زمني.

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وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، بأن "إثيوبيا تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة".

وأشار إلى أن "الموقف الرسمي لإثيوبيا ما زال في مكانه سنقوم بعملية الملء الثاني في موعدها.. ومتمسكون بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة".

وقال: "نتابع التطورات في السودان والتدريبات العسكرية مع مصر".

وأضاف: "من حق الدولتين (مصر والسودان) إجراء تدريبات عسكرية. لدينا قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا وردع أي عدوان خارجي".

المصدر: وكالات + مصراوي

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