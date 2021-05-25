"حماس" تعرب عن "صدمتها" من تصريحات مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة

أعربت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها من تصريحات ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة للقناة العبرية "12".

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وفي بيان لها، قالت حركة "حماس": "صدمنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تصريحات ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، للقناة الإسرائيلية الثانية عشرة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث نصب نفسه محللا عسكريا أو ناطقا باسم جيش الاحتلال""، مشيرة إلى أن "ماتياس شمالي قد برر استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه".

وأضافت: "نذكر السيد شمالي بأنه مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وظيفته الأساسية هي حماية وتشغيل وغوث اللاجئين، وليس تبرير العدوان عليهم بقتل أطفالهم وهدم منازلهم، كما نذكره أننا في هذه الجولة فقط من العدوان على شعبنا فقدنا أكثر من 250 شهيدا، من بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، إضافة إلى حوالي 2000 جريح معظمهم من الأطفال والنساء، كما تم قصف آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها، وتم استهداف المئات من المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية".

وأوضحت "حماس" أنه "بناء على ما سبق، فإننا في الحركة نطالب بما يلي:

- أن تعتذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل رسمي لشعبنا ولكل ضحايا العدوان عن هذا التحريض المباشر عليهم وعلى منازلهم وممتلكاتهم.

- أن يلتزم كل مسؤولي الأونروا بالتفويض الممنوح لهم من الأمم المتحدة في أداء وظيفتهم في حماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين، واتخاذ كل ما يلزم لعدم تكرار ذلك.

- اتخاذ كل ما يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق من ارتكب هذا الخطأ الجسيم.

- ختاما، نؤكد أننا نعتز بدور "الأونروا" التاريخي في خدمة شعبنا الفلسطيني، وحريصون على استمرار العلاقات الطيبة مع المؤسسة في خدمة شعبنا وتثبيت حقوقه التاريخية .

المصدر: RT