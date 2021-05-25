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القوات العراقية تقبض على "مندسين" في التظاهرات يحملون "أسلحة جارحة"

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القوات العراقية تقبض على
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على "مندسين" في التظاهرات يحملون "أسلحة جارحة".

وذكرت في بيان صحفي: "ألقي القبض على أربعة أفراد مندسين من قبل قوات حفظ النظام قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، في تمام الساعة 11 صباحا، يحملون في حقائبهم أسلحة جارحة".

وأضافت: "حاول المندسون اختراق الخطوط الأمامية وإحداث حالة شغب وفوضى خلال التظاهرات، لكن قوات حفظ النظام اعتقلتهم وسلمتهم إلى الجهات المختصة".

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مراسلنا: توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات
مراسلنا: توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين، توافدت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات "الكبيرة" التي دعا لها نشطاء وتنسيقيات احتجاجية.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تمكن من رفع الخيام من ساحات الاعتصام نهاية العام الماضي، ووعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

المصدر: RT

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