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مراسلنا: توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات

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مراسلنا: توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات
ساحة التحرير في بغداد - اليوم الثلاثاء
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين، توافدت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات "الكبيرة" التي دعا لها نشطاء وتنسيقيات احتجاجية.

وقال مراسل RT، إن "أعدادا كبيرة من المتظاهرين توافدت منذ صباح اليوم إلى بغداد من المحافظات الجنوبية للمشاركة في التظاهرات، وهناك أعداد أخرى مازالت في طريقها إلى العاصمة".

وأضاف، أن "المتظاهرين رفعوا شعار (من قتلني) في إشارة إلى تساؤلات قتلى التظاهرات حول عدم محاسبة قتلتهم".

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والليلة الماضية، أفاد مراسلنا في العراق، بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في العاصمة بغداد، على خلفية التحشيد لتظاهرات "كبيرة".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تمكن من رفع الخيام من ساحات الاعتصام نهاية العام الماضي، ووعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

المصدر: RT

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