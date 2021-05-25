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مصر.. محاكمة المتهمين في قضية "داعش السلام"

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مصر.. محاكمة المتهمين في قضية
Reuters
مصر.. محاكمة المتهمين في قضية "داعش السلام"
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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، يوم الثلاثاء، محاكمة متهمين اثنين بتهمة تكوين خلية تتبع "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "داعش السلام".

ووجهت النيابة للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، وجمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات.

ووجهت للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، فيما وجهت لهما تهمة "حيازة وتصنيع  مواد مفرقعة".

وستعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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