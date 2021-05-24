 
مباشر

قرقاش: الإمارات تؤمن بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة

أخبار العالم العربي

قرقاش: الإمارات تؤمن بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة
Reuters NEIL HALL
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgzu

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أن "دعم الإمارات للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة يمثل توجه الدولة العقلاني وإيمانها بمركزية دور القاهرة في قضايا المنطقة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتصال (ولي عهد أبوظبي) الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل توجه الإمارات العقلاني وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة".

وأضاف أن "مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا