امرأة عربية تحصل على كلية من يهودي قتل في صدامات مدينة اللد

منح يهودي قتل في الاشتباكات التي شهدتها القدس وعدد من المدن الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، حياة جديدة لسيدة عربية، بعد أن تبرعت عائلته بإحدى كليتيه لهذه السيدة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن يغال يهوشواع (56 عاما) قتل في السابع عشر من مايو الجاري، بعدما تعرض لرشق بالحجارة في مدينة اللد، التي شهدت صدامات في الشوارع بين الجانبين.

AP

وقد حصلت رندة عويس (58 عاما) وهي أم لستة أطفال، على فرصة حياة جديدة عندما تبرعت أسرة يهوشواع لها بإحدى كليتيه.

وبحسب الوكالة قامت أسرة يهوشواع بالتبرع بأعضائه، وأجرى "مستشفى هداسا عين كارم" الفحوص اللازمة، واتضح وجود توافق بينهما.

المصدر: "أسوشيتد برس"