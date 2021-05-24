الرئاسة المصرية: السيسي يناقش مع بايدن تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام

أعلنت الرئاسية المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام".

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن "السيسي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من بايدن"، مشيرا إلى أن "الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف راضي أنه "تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلا عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها".

وأشار إلى أن "بايدن أكد عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار".

ولفت إلى أن بايدن أعرب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسي والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع سيادته في هذا الخصوص".

المصدر: "اليوم السابع"