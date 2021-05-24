الجزائر تعلن عزمها تقديم دعم مادي لفلسطين

كشف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر "ستقدم مساعدات مادية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الصحية له، إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير أكد خلال اجتماع الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الاثنين، "تضامن الجزائر الكامل، حكومة وشعبا، مع أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على توفير الاحتياجات الصحية بدعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عاجل".

وقال إن "الجزائر ستقدم دعما ماديا لفلسطين الشقيقة".

المصدر: موقع "الخبر"