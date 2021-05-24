الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

قال وزير الصحة الكويتي باسل الحمود الصباح، إن إحصاءات أعداد الإصابات والوفيات والشفاء بكورونا ومن يتلقى العلاج توضح ارتفاع نسبة الشفاء لتصل 95,3% وانخفاض نسبة الإصابات اليومية.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قدم وزير الصحة شرحا حول آخر التطورات المتعلقة بوباء كورونا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

وقد دعا المجلس مجددا المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة الالتزام بتجنب التجمعات تطبيقا للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والإقبال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس للوصول إلى الأهداف المرجوة لمنع انتشار العدوى ومواجهة هذا الوباء.

المصدر: "الأنباء"