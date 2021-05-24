التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعدة عين الأسد في العراق لهجوم صاروخي

أكد متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات للتحالف، تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الاثنين.

وكتب الكولونيل واين ماروتو عبر "تويتر"، أنه حسب التقارير الأولية، وقع الهجوم وقع في الساعة الوحدة ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وأضاف الكنحدث أنه يجري تقييم الأضرار والتحقيق في ملابسات الحادث.

Initial report: At 1335 local time, Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by one rocket round. No injuries reported. Damage is being assessed. The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) May 24, 2021

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وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

الكصدر: وكالات