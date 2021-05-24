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التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعدة عين الأسد في العراق لهجوم صاروخي

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعدة عين الأسد في العراق لهجوم صاروخي
Reuters
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أكد متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات للتحالف، تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الاثنين.

وكتب الكولونيل واين ماروتو عبر "تويتر"، أنه حسب التقارير الأولية، وقع الهجوم وقع في الساعة الوحدة ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وأضاف الكنحدث أنه يجري تقييم الأضرار والتحقيق في ملابسات الحادث.

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وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

الكصدر: وكالات

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