بعد تهديد "المقاومة" بالتصعيد.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة فيها قوات أمريكية غربي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، تعرضت لقصف صاروخي ظهر اليوم.

وقال مراسل RT، إن "صاروخا سقط داخل القاعدة، بينما سقط صاروخين في محيطها".

وأضاف: "لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر أم لا".

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إن "صاروخ نوع كاتيوشا سقط في الساعة 01:50 في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

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يذكر أن هذا هو القصف الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد يومين على بيان شديد اللهجة من "تنسيقية المقاومة العراقية" التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

وقبل أيام تعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لكنها لم تتسبب بأية إصابات.

المصدر: RT