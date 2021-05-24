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الصفدي: الأردن ومصر سيتحركان سوية لضمان عدم تكرار ما حدث في غزة

أخبار العالم العربي

الصفدي: الأردن ومصر سيتحركان سوية لضمان عدم تكرار ما حدث في غزة
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بحث وزيرا خارجية الأردن ومصر، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، مستجدات القضية الفلسطينية والسبل الكفيلة لإحياء عملية السلام.

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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الأردن
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الأردن

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، إن الأردن على تواصل مستمر مع مصر لمنع تكرار ما حدث في قطاع غزة، مضيفا: "نعمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل".

وتابع: "بحثنا كيفية التحرك المستقبلي مع أشقائنا والمجتمع الدولي لضمان عدم تكرار ما حدث".

وأكد أيمن الصفدي على ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس، موضحا أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، وأنها جريمة حرب.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن بلاده تواصل التنسيق مع مصر لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى، وسبل إعادة إعمار قطاع غزة.

وأردف: "دور مصر كان جوهريا في عملية التوصل إلى وقف النار".

وقال سامح شكري، إن القضايا المشتركة، وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني، والأضرار التي تلحق بالموجودين في الضفة الغربية تحتم التنسيق بين مصر والأردن، لمواجهة هذه الظروف والمتابعة الحكيمة والعمل المشترك للوصول لمصلحة الشعب الفلسطيني والعودة لحقوق 67.

المصدر: RT + وكالات

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