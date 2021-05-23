وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الأردن

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني.

وستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني.

كما سيتم التباحث أيضا في سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية.

وسيبحث الطرفان أيضا سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

المصدر: RT