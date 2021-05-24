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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي "وشيك" بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، تركي المالكي
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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن "التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

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وقال التحالف العربي: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، لافتا إلى أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".

المصدر: "واس"

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