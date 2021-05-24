التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي "وشيك" بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر
Reuters AHMED YOSRI
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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن "التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".
وقال التحالف العربي: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، لافتا إلى أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".
#عاجل#التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. #واس_عام— واس العام (@SPAregions) May 24, 2021
#عاجل#التحالف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) May 24, 2021
المصدر: "واس"