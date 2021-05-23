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الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف
Reuters
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أعلن المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" في اليمن يحيى سريع عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف العربي فجر اليوم الأحد.

وكتب سريع عبر "تويتر" أن الدفاعات الجوية للحوثيين "تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع" تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح المتحدث أنه "تم تنفيذ عملية استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف"،

وأضاف: "نجدد التأكيد على أن أجواء بلدنا ليست للنزهة".

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الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي
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يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إعلان الحوثيين عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع Wing Loong2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في جبهة نجران.

المصدر: RT

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