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الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي
Reuters
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قال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، إن طائرة الاستطلاع المقاتلة التي تم إسقاطها أمس في جبهة نجران، صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي.

وقال سريع في تغريدة عبر "تويتر": "طائرة الاستطلاع المقاتلة التي تم إسقاطها بالأمس في جبهة نجران هي من نوع Wing Loong2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، اشتراها مطلع العام الجاري"، مشيرا إلى أن "العملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهدها لاحقا".

المصدر: RT

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