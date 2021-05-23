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تونس تعلن رفع كل القيود التي تحد من إقامة الليبيين لديها

أخبار العالم العربي

تونس تعلن رفع كل القيود التي تحد من إقامة الليبيين لديها
AFP FETHI BELAID
رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي
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أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي أنه تقرر رفع كل القيود التي تمنع أو تحد من إقامة المواطن الليبي في تونس أو من تنقله.

وأكد مشيشي، خلال افتتاحه المنتدى والمعرض الليبي التونسي بطرابلس، معاملة المواطن الليبي مثل المواطن التونسي، قائلا: "المواطنون التونسيون والليبيون أشقاء وهذه ليست شعارات فحسب بل سيتم تفعيلها على مستوى التراتيب والتشريعات على أرض الواقع".

وأضاف: "كل العراقيل التي كانت موجودة في السابق لم يعد لها أي مبرر بما سيمكن من تشجيع التنقل بين المواطنين وحركة الأموال والاستثمارات، وهو ما  سيساعد على إنجاز الوحدة الاقتصادية الحقيقية".

ولفت إلى وجود تطابق تام في وجهات النظر بين المسؤولين في ما يتعلق بالعلاقات التونسية الليبية وبضرورة تسريع وتسهيل إجراءات التنقل.

 وتابع: "ما يجمع البلدين علاقات إنسانية وحضارية وتاريخية، ودورنا المراهنة على هذه المزايا لبناء اقتصاد موحد ومتكامل يرجع بالنفع على تونس وليبيا".

 

المصدر: "موزاييك أف أم" 

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