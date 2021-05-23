قطر.. إحالة 574 شخصا للنيابة لمخالفة إجراءات الحد من انتشار كورونا

كشفت وزارة الداخلية القطرية مساء يوم الأحد، عن إحالة 574 شخصا إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وقالت الداخلية القطرية عبر حسابها بموقع "تويتر": "استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة".

وأضافت أنها "أحالت على النيابة العامة 436 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام، وشخص واحد لم يلتزم بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات، و51 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و83 شخصا لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، و3 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز".

وناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر#انا_ملتزم_بالكمامةpic.twitter.com/RgarxaHfpl — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 23, 2021

المصدر: وسائل إعلام قطرية