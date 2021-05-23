لجنة مكافحة كورونا بمصر: رصد حالتين مصابتين بالفطر الأسود ولا داعي للقلق

أعلن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بمصر، أنه تم رصد حالتين فقط من الإصابات بالفطر الأسود بالبلاد، مؤكدا أن هذه الإصابات لا تدعو إلى القلق.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد: "لا يجب تصدير الرعب للمواطنين"، مشيرا إلى أنه شخص حالتين بهذا المرض "لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بفيروس كورونا".

وأضاف أن الحالتين أصيبتا بالمرض بسبب وضع صحي مرتبط بمثبطات مناعة وأدوية كانت تستهدف من أجل تحسين القوة المناعية، داعيا "للتوقف عن تصدير رسائل مرعبة عن المرض".

وأشار حسني، إلى أن "البعض روج بأن المرض يستلزم استئصال الأنف أو العين"، واصفا ترويج هذه المعلومات بـ"الأمر المرعب"، وأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وبين رئيس لجنة مكافحة كورونا أن "علاج أي ميكروب يكون من خلال إعطاء العلاج الدوائي، منوها بأن علاج هذا الفطر متوفر في مصر بشكل كامل، والعلاج الجراحي هو آخر مراحل التعامل مع الحالة".

المصدر: RT