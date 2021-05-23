حجاوي: لا إصابات بـ"العفن الأسود" في الأردن

نفى عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، الأحد، رصد أي حالة إصابة بـ"العفن الأسود" في المملكة.

وقال: "لم تسجل أي إصابة بالعفن الأسود سواء منفردة أو متزامنة مع إصابة كورونا".

وانتشر "العفن الأسود" في الهند في الآونة الأخيرة بشكل كبير بسبب الضغط التي شهدته مستشفياتها بعد ظهور "السلالة الهندية" من كورونا سريعة الانتشار.

وأغلب المصابين بالعفن الأسود في الهند، هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وحسب تقرير نشرته صحف عالمية، فإن "الفطر الأسود يأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي".

وأشار التقرير إلى أن "العديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط من جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية".

المصدر: "خبرني"