إسرائيل تتراجع عن فتح معبر كرم أبو سالم جنوبي غزة

قال مدير معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع جنوب غزة، اليوم الأحد، إن" سلطات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت عن فتح المعبر جنوبي للقطاع ".

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وأضاف مدير معبر كرم أبو سالم: أن "سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون "معبر إيريز" شمالي القطاع أمام حركة الفلسطينيين".

وأفاد مراسلنا اليوم الأحد، بأن معبر إيريز، أيضا مغلق وعشرات الصحفيين والأجانب ينتظرون عند المدخل للحصول على تصريح عبور.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي غزة.

المصدر: RT