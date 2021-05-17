إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء

أفادت اللجنة الفلسطينية للإدارة العامة للمعابر والحدود بأن السلطات الإسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم غدا الثلاثاء لساعات محدودة.

وقالت اللجنة إن فتح المعبر الواقع جنوب غزة يأتي بهدف السماح بإدخال الوقود الخاص بالكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي غزة.

المصدر: RT