رئيس البرلمان التونسي يعتذر عن خطأ بحق فريق الترجي

أعرب رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، عن اعتذاره حول تهنئته لفريق الترجي الرياضي التونسي بالحصول على لقب "رابطة الأبطال الإفريقية" قبل الحصول عليه.

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وأشارت إدارة صفحته في "فيسبوك" إلى أن هذا "الأمر كان خطأ من القائمين على إدارة الصفحة"، حيث كان راشد الغنوشي قد قال في المنشور الخاطئ: "لقب جديد ينضاف للكرة التونسية..كل التهاني لتونس وللترجي الرياضي التونسي فريقا وجمهورا وإطارا فنيا بمناسبة تتويجه بلقب إفريقيا البطلة".

في حين قامت إدارة الصفحة بنشر تهنئة جديدة لفريق الترجي التونسي في "فيسبوك"، وأوضحت قائلة في اعتذار: " اعتذار لمتابعي صفحة الأستاذ راشد الغنوشي..نشرت الصفحة خطأ تهنئة للترجي الرياضي التونسي بالفوز بكأس إفريقيا، بينما التهنئة كانت تخص نجاح الفريق في الترشح الى نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا".

وأضافت: "إدارة الصفحة اذ تعتذر عن هذا الخطأ، فإنها تتمنى مزيد النجاح والتوفيق للترجي الرياضي التونسي ولكل الفرق التونسية، والمزيد من التتويجات للرياضة التونسية في المحافل الدولية إن شاء الله".

المصدر: RT