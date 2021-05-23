حزب "البشير" : الخرطوم أصبحت عاصمة "لخذلان" الشعب الفلسطيني

اعتبر حزب "المؤتمر الوطني" السوداني، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير، أن "الخرطوم أصبحت عاصمة لخذلان الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة".

وفي بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الحزب: "نخاطبكم اليوم وقد بلغت الأوضاع مبلغا عايشتموه أسى ومذلة وضيق عيش وسوء كيل، فلم تحترم سيادة الشعب السوداني فأصبحت الوصاية الأجنبية حاضرة في كل أفعال سلطة الفترة الانتقالية".

وأضاف أن "بلادنا أضحت مرتعا للمخابرات الأجنبية والعملاء وغدت خرطوم اللاءات الثلاث عاصمة لخذلان الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة في وقت ناصرته الشعوب التي لا يربطه بها إلا رابط الإنسانية العريض".

المصدر: RT