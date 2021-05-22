"سرايا القدس" تشيع قادتها الذين سقطوا في معركة "سيف القدس" ضد إسرائيل

شيعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، 20 من قادتها ومقاتليها ممن سقطوا في معركة "سيف القدس"، "دفاعا عن القدس والأقصى ضد إسرائيل"، حسب بيان لها.

وقالت السرايا في بيانها، إن "الشهداء هم، حسام أبو هربيد قائد لواء الشمال، وسامح المملوك مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية، ومحمد أبو العطا أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، وكمال قريقع أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، والمجاهدين إسلام زاهدة من محافظة الخليل، وأحمد النجار، وأحمد الندر، ومحمد الكفارنة، ومحمد الزعانين، ومعاذ الزعانين، وأحمد صباح ، وعمار الندر، وكلهم من لواء الشمال"، وكذلك حمزة الهور، ومحمد شاهين، وأحمد الطلاع، ومحمد القرعة، وهم من لواء الوسطى، وأيضا وليد أبو شاب من لواء خان يونس، وطارق القاضي، وسامح القاضي، وموسى ماضي وهم من لواء رفح".

وأضافت: "ارتقى شهداؤنا إلى العلا بإذن الله تعالى أثناء أدائهم واجبهم الجهادي خلال معركة سيف القدس، التي جاءت إيمانا بالدور المقدس تجاه الأقصى والقدس، ولصد العدوان الذي وقع بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح من قبل العدو وغلاة مستوطنيه".

وتابعت: "ليمضوا إلى ربهم بعد حياة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا".

وأكدت "سرايا القدس" أن "دماءهم ستبقى سراجا منيرا للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، ونعاهدهم بالمضي قدما في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة".

المصدر: RT