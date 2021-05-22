مصر.. أول تعليق لصاحبة واقعة إغلاق مسجد بالطوب بالفيوم 

أثارت واقعة قيام مواطنة مصرية بغلق أحد أبواب مصلى بالطوب الأحمر، في منطقة درب المهر بالفيوم غضبا شديدا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قامت وزارة الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة سنسورس، ضد عزة عويس عبد الحليم، صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى.

وأكدت مالكة المنزل التي يقع المسجد أسفله في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك" أن السبب في قيامها بغلق المسجد هو قيام أهالي المنطقة بالاستحمام والنوم داخله.

وكتبت عبر حسابها "فسيبوك": "لو عايزين تعرفوا السبب الحقيقي لغلق الزاوية الأهلية، هو قيام أهل المنطقة القادرين البخلاء، بالاستحمام والنوم في عز الحر تحت المكيفات بالزاوية، وقيامهم بعد الصلاة بالجلوس على رصيف المنزل، والخوض في أعراض الناس غيبة ونميمة".

وأضافت أن البعض من أهالي منطقة الدرب الأحمر يشوهون المسجد بكتابة ألفاظ بذيئة داخل الخلاء: "هو كتابة الكلام والشتائم على باب الحمامات ضد مصر من ضروريات الاستعداد للوضوء والصلاة"، وذلك على حد وصفها.

وعن الدعوات التي أطلقها البعض بأن السبب في غلقها للمسجد هو نيتها لبيعه قالت: "المنزل ليس للبيع فكل واحد يلم لسانه وياريت تهتموا ببيوتكم وأبنائكم ونسائكم وتعبدوا ربكم".

كما علقت على من يعارضون بيع المنزل بسبب وجود المسجد بأسفله قائلا: "أيهما أفضل بناء مسجد وبين كل مسجد 300 متر أو أقل أو إنشاء مشروع بالفلوس دي وفتح باب رزق وسد حاجات البشر ليحيوا عيشة كريمة".

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية