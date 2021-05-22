استقالة عائشة موسى من مجلس السيادة السوداني

أعلنت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني السبت استقالتها من منصبها في المجلس، الذي قالت إنه "فشل في إنهاء معاناة السودانيين"، حسب وكالة "فرانس برس".

وقالت السعيد في بيان: "تقدمت باستقالتي عن التكليف بعضوية مجلس السيادة الانتقالي . فشلت الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المجتمع السوداني".

وأشارت السعيد إلى أن "المكون المدني للحكومة لا يشارك في صنع القرار"، وأضافت: "لا أريد أن أشارك في دولة تديرها قوة خفية"، بدون مزيد من التفاصيل.

وأضافت "تم التجاهل الكامل لآرائنا والصلاحيات الدستورية للمكون المدني في المجلس".

وشكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبد الفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف "الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات العارمة التي أفضت الى الاطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وتألف مجلس السيادة من 6 مدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق في أكتوبر 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة.

المصدر: "أ ف ب"