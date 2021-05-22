شركة الكهرباء الأردنية تكشف سبب انقطاع الكهرباء في محافظات المملكة

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة، السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل يوم الجمعة نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال بين الجانبين الأردني والمصري.

وأضاف الرواشدة أن "انقطاع التيار الكهربائي يحدث في كل أنظمة الكهرباء العالمية"، موضحا أنه تمت "إعادة تشغيل النظام الكهربائي في وقت قياسي".

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وشهدت معظم المحافظات الأردنية، يوم أمس الجمعة، انقطاعا مفاجئا بالتيار الكهربائي، قالت الحكومة إنه ناجم عن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر.

وأعلنت شركة الكهرباء الأردنية في وقت لاحق عن "إعادة حوالي 90% من الاحمال الكهرئية وشملت معظم مناطق المملكة فيما يجري العمل على استكمال إعادة التيار لباقي المناطق وبأسرع وقت".

المصدر: "المملكة" الأردنية