الجزائر.. المحكمة العليا ترفض طعن لوح والسعيد بوتفليقة بـ"إعادة تكييف الوقائع"

رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا بالجزائر، الطعن المقدم من وزير العدل السابق الطيب لوح، وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، على أن يمثلوا أمام محكمة الجنايات بوقت لاحق.

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يأتي ذلك، ردا على طعن في التكييف تقدم به لوح ومن معه، لكن المحكمة العليا رفضته، وكيفت الوقائع التي تتم ملاحقة لوح ومن معه فيها على أساس جناية، على أن يحاكموا في محكمة الجنايات بعد برمجة القضية في الدورة الجنائية المقبلة.

ووفق مصادر صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن قرار رفض الطعن في "إعادة تكييف الوقائع"، صدر عن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا نهاية الأسبوع، وقد تمت إحالة الملف إلى مجلس قضاء الجزائر ، لبرمجته في محكمة الجنايات، والتي من المرجح أن تكون في الدورة الجنائية المقبلة، حيث سيمثل الوزير السابق لوح برفقة 15 متهما، و36 شاهدا، بينهم "أسماء ثقيلة"، بحسب تعبير الصحيفة، التي لفتت إلى أنهم "من فئة الوزراء ورجال الأعمال ومسؤولين بجهاز القضاء".

المصدر: الشروق