مسؤول في غزة: تدمير ألفي وحدة سكنية على الأقل خلال التصعيد الأخير

أعلن مسؤول فلسطيني أن ألفي وحدة سكنية على الأقل في قطاع غزة دمرت بالكامل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب التقييمات الأولية.

وصرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان اليوم السبت لوكالة "أسوشيتد برس" بأن 15 ألف وحدة سكنية أخرى دمرت جزئيا بغارات إسرائيلية خلال جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وانتهت بإعلان هدنة فجر أمس.

ولفت المسؤول إلى أن بين المباني التي دمرتها إسرائيل أربعة مساجد وعشرات مكاتب الشرطة في القطاع، مشيرا إلى أن معظم المرافق في منطقة غزة الصناعية إما دمرت أو تضررت خلال التصعيد.

وأكد سرحان أن إجمال حجم الأضرار جراء الغارات الإسرائيلية يقدر حاليا بـ150 مليون دولار، مضيفا أن عملية تقييم الأضرار لا تزال مستمرة.

بدوره، أعلن المدير العام لشرطة غزة، اللواء محمود صلاح، أن نحو 300 صاروخ وقذيفة أطلقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر، وتم جمعها وفحصها.

المصدر: أسوشيتد برس