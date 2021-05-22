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مصدر في الفصائل العراقية المسلحة لـRT: القصف الذي تعرضنا له اليوم كان من طائرات أمريكية أو إسرائيلية

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مصدر في الفصائل العراقية المسلحة لـRT: القصف الذي تعرضنا له اليوم كان من طائرات أمريكية أو إسرائيلية
الحشد الشعبي - أرشيف
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كشف مصدر في الفصائل العراقية المسلحة، اليوم السبت، أن الطيران الذي استهدف عجلة تابعة لها على الحدود العراقية السورية، كان أمريكيا أو إسرائيليا.

وقال المصدر لـRT، إن "الفصائل تجري تحقيقات الآن، وهيئة الحشد الشعبي كذلك، لمعرفة الطيران الذي قصف ومكان إقلاعه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي لـRT، بأن عجلة تابعة لفصيل مسلح، تعرضت لقصف على الحدود العراقية السورية.

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مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)
مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)

يذكر أن بعض الفصائل العراقية المسلحة، تتواجد على الحدود العراقية السورية، ودائما ما تتعرض لعمليات قصف من طائرات "مجهولة"، حيث تتهم هذه الفصائل إسرائيل وأمريكا باستهدافها.

المصدر: RT

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