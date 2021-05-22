مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن عجلة تابعة لفصيل مسلح، تعرضت لقصف على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لـRT، إن "عجلة تابعة لإحدى الفصائل العراقية المسلحة المتهمة بالولاء لإيران، تعرضت لقصف على الحدود العراقية السورية".

وأضاف: "لم يعرف إذا ما كانت هناك خسائر أم لا حتى اللحظة".

يذكر أن بعض الفصائل العراقية المسلحة، تتواجد على الحدود العراقية السورية، ودائما ما تتعرض لعمليات قصف من طائرات "مجهولة"، حيث تتهم هذه الفصائل إسرائيل وأمريكا باستهدافها.

المصدر: RT