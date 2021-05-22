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مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)
الحدود العراقية السورية
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن عجلة تابعة لفصيل مسلح، تعرضت لقصف على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لـRT، إن "عجلة تابعة لإحدى الفصائل العراقية المسلحة المتهمة بالولاء لإيران، تعرضت لقصف على الحدود العراقية السورية".

مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)

وأضاف: "لم يعرف إذا ما كانت هناك خسائر أم لا حتى اللحظة".

مصدر لـRT: استهداف عجلة تابعة لفصيل مسلح على الحدود العراقية السورية (صور)

يذكر أن بعض الفصائل العراقية المسلحة، تتواجد على الحدود العراقية السورية، ودائما ما تتعرض لعمليات قصف من طائرات "مجهولة"، حيث تتهم هذه الفصائل إسرائيل وأمريكا باستهدافها.

المصدر: RT

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