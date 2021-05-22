 
مباشر

اغتيال ناشط مدني في قضاء الطارمية شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

اغتيال ناشط مدني في قضاء الطارمية شمالي بغداد
عنصر أمن في نقطة تفتيش ببغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qga4

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "مسلحين اغتالوا الليلة الماضية الناشط المدني هشام المشهداني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، حيث مقر إقامته".

وأضاف، أن "المشهداني يرأس مجموعة شبابية تطوعية تدعى (شباب الطارمية) تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ حملات إغاثية".

وقبل أيام اغتال مسلحون الناشط المدني البارز إيهاب الوزني في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا