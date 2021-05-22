اغتيال ناشط مدني في قضاء الطارمية شمالي بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "مسلحين اغتالوا الليلة الماضية الناشط المدني هشام المشهداني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، حيث مقر إقامته".

وأضاف، أن "المشهداني يرأس مجموعة شبابية تطوعية تدعى (شباب الطارمية) تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ حملات إغاثية".

وقبل أيام اغتال مسلحون الناشط المدني البارز إيهاب الوزني في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

المصدر: RT