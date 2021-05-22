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الكويت.. ناخب يهدي "عقاله" لمرشح في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة (فيديو)

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الكويت.. ناخب يهدي
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مواطن كويتي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
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انطلقت صباح اليوم السبت، بالتوقيت المحلي للكويت، عملية الاقتراع لانتخاب عضو واحد لمجلس الأمة بالانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة للفصل التشريعي 16 في البلاد.

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وخلال عملية الاقتراع، أهدى ناخب في الدائرة الخامسة الانتخابية "عقاله" للمرشح، عبيد الوسمي، في أحد مراكز الاقتراع.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، يتنافس على مقعد عضوية مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الخامسة، 15 مرشحا ومرشحة (14 مرشحا ومرشحة واحدة) في حين يبلغ مجموع الذين يحق لهم التصويت 166222 ناخبا وناخبة.

وقامت وزارة الداخلية بهدف توفير الوقت والجهد، بإدراج خدمة الاستعلام عن رقم القيد ومكان التصويت للانتخابات التكميلية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة تحت عنوان الخدمات الإلكترونية، حرصا على سلامة الجميع وسط الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

هذا ووضعت السلطات الصحية احترازات صحية للاقتراع منها مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين، ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع، إذ يجب أيضا المحافظة أيضا على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة الوجود داخل مركز الاقتراع، كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

المصدر:  صحيفة "الراي" الكويتية + "المجلس"

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