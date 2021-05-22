وزارة الصحة البحرينية تعلن اختراق حسابها على "تويتر"

نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة، وقد تمت المباشرة من قبل الجهات المختصة بالتحقيق فورًا واتخاذ ما يلزم