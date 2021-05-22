وزارة الصحة البحرينية تعلن اختراق حسابها على "تويتر"
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الجمعة، اختراق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت الوزارة على حسابها: "نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة".
وأكدت الوزارة مباشرة الجهات المختصة بالتحقيق فورا في الحادثة واتخاذ الاجراءت اللازمة.
نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة، وقد تمت المباشرة من قبل الجهات المختصة بالتحقيق فورًا واتخاذ ما يلزم— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 21, 2021
تويتر
المصدر: وزارة الصحة البحرينية