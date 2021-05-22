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وزارة الصحة البحرينية تعلن اختراق حسابها على "تويتر"

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة البحرينية تعلن اختراق حسابها على
Reuters
البحرين
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الجمعة، اختراق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت الوزارة على حسابها: "نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة".

وأكدت الوزارة مباشرة الجهات المختصة بالتحقيق فورا في الحادثة واتخاذ الاجراءت اللازمة.

وزارة الصحة البحرينية تعلن اختراق حسابها على
تويتر

المصدر: وزارة الصحة البحرينية

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