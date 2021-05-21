الحرس الثوري الإيراني يهنئ المقاومة الفلسطينية

هنأ الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"الانتصار الكبير على جرائم الكيان الصهيوني".

وقال في بيان له: "لقد ولى زمن أضرب وأهرب وتشريد الشعب الفلسطيني، إلى غير رجعة".

وأضاف: "معركة (سيف القدس) أثبتت أن للانتفاضة اليد العليا في الميدان وجعلت المعادلات لصالح الفصائل الفلسطينية".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، على أن يبدأ العمل به منذ الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا، وسيكون متزامنا ومتبادلا.

المصدر: RT