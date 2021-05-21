قيادي في "حماس": محمد ضيف على قيد الحياة وترسانتنا تكفي لقصف إسرائيل على مدى أشهر

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أسامة حمدان، أن القيادي البارز في الحركة محمد ضيف لا يزال على قيد الحياة ويشرف على العمليات العسكرية من قطاع غزة.

وصرح حمدان الذي يتخذ من بيروت مقرا له، في تصريحات أدلى بها أمس الخميس إلى وكالة "أسوشيتد برس" قبل إعلان وقف لإطلاق النار حول غزة، بأن ضيف الذي ترأس قائمة أهداف إسرائيل في غزة خلال عملية "حارس الأسوار" ما زال يترأس عملية "حماس" ويوجه أيضا عمليات مشتركة بين جناح الحركة العسكري "كتائب القسام" وفصائل أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية إسرائيلية مفادها أن ضيف خلال جولة التصعيد الأخيرة نجا من محاولتي اغتيال فاشلتين.

وشدد حمدان على أن ترسانة "حماس" أبعد ما تكون عن النضوب و"ليس هناك نقص في الصواريخ"، قائلا: "أؤكد لكم أن ما رأيتموه خلال الأيام الأخيرة من قصف تل أبيب وبعض المناطق في القدس يمكن أن يستمر لا لأيام ولا لأسابيع، بل لشهور".

وأكد حمدان أن "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" طالبتا خلال المفاوضات بشأن إطلاق النار التي جرت بوساطة مصر وقطر، الشرطة الإسرائيلية بالموافقة عن عدم دخول الحرم القدسي.

المصدر: أسوشيتد برس