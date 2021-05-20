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وزير الخارجية البريطاني: نرحب بأنباء وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة

وزير الخارجية البريطاني: نرحب بأنباء وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية البريطاني: نرحب بأنباء وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة
Reuters SIMON DAWSON
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، أن بلاده ترحب بأنباء إعلان وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكتب راب على "تويتر": "نرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف العمل لجعل وقف إطلاق النار دائما، وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وفقدان أرواح المدنيين".

وتابع: "تواصل الحكومة البريطانية دعم الجهود لإحلال السلام في المنطقة".

وأشارت الحكومة الإسرائيلية في بيان صدر عنها الخميس، إلى اتخاذ قرار بالهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف.

وقالت الحكومة، إنها "لم تحدد بعد موعد سريان الهدنة، علما أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 2.00 فجرا من يوم الجمعة، بحسب التفاهمات مع المصريين".

المصدر: "رويترز"

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