وزير الخارجية البريطاني: نرحب بأنباء وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، أن بلاده ترحب بأنباء إعلان وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكتب راب على "تويتر": "نرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف العمل لجعل وقف إطلاق النار دائما، وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وفقدان أرواح المدنيين".

وتابع: "تواصل الحكومة البريطانية دعم الجهود لإحلال السلام في المنطقة".

Welcome news of a ceasefire in Israel and Gaza. All sides must work to make the ceasefire durable and end the unacceptable cycle of violence and loss of civilian life. UK continues to support efforts to bring about peace. — Dominic Raab (@DominicRaab) May 20, 2021

وأشارت الحكومة الإسرائيلية في بيان صدر عنها الخميس، إلى اتخاذ قرار بالهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف.

وقالت الحكومة، إنها "لم تحدد بعد موعد سريان الهدنة، علما أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 2.00 فجرا من يوم الجمعة، بحسب التفاهمات مع المصريين".

المصدر: "رويترز"