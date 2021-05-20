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غانتس يؤكد لأوستين التوصل إلى الهدنة في غزة

أخبار العالم العربي

غانتس يؤكد لأوستين التوصل إلى الهدنة في غزة
Reuters POOL New
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أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الوزير أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستين بالتوصل إلى اتفاق الهدنة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال مكتب غانتس إنه "شكر وزير الدفاع الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لإجراءات إسرائيل لحماية مدنييها وأعرب عن أمله بأن وقف إطلاق النار سيتم الالتزام به".

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وأكد غانتس أن إسرائيل ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية على احلال الاستقرار في المنطقة.

وكانت الجكومة الإسرائيلية قد أكدت مساء الخميس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الهدنة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

المصدر: وكالات

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