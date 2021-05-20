أبو عبيدة: خضنا معركة "سيف القدس" دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقتدار نيابة عن أمة بأكملها

أكد الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، أن "المقاومة خاضت معركة (سيف القدس) دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار، نيابة عن أمة بأكملها".

وقال: "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية".

وأضاف: "نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".

وتابع: "قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا".

وأكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان صدر في وقت سابق، قرار إعلان الهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف.

وقالت الحكومة، إنها "لم تحدد بعد موعد سريان الهدنة، علما أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 2.00 فجرا من يوم الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين".

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن "مصر اقترحت هدنة غزة، وأنها ستكون متبادلة وغير مشروطة".

المصدر: RT