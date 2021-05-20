مصدر فلسطيني لـRT: إسرائيل تنجز اتفاق وقف إطلاق النار على مبدأ التهدئة مقابل التهدئة

أكد مصدر فلسطيني مطلع لـRT، توصل المجلس الأمني الإسرائيلي "الكابنيت" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يعمل وفق مبدأ "التهدئة مقابل التهدئة".

وأشار المصدر، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمكن من أقناع (الكابينت) رغم المعارضة القوية للاتفاق".

وأضاف: "مصر سوف تعلن توقيت وقف إطلاق النار".

من جهته، أكد مصدر إسرائيلي لـRT، في وقت سابق، أن "مشاورات مستمرة في المجلس الوزاري والأمني المصغر بحثت الإعلان عن وقف إطلاق النار، وسط معارضة قوية للمقترح".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وأشار مسؤولون إسرائيليون، لموقع "والا" الإخباري، إلى أن "هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة".

وذكر المسؤولون الذين لم يكشف الموقع الإسرائيلي عن أسمائهم، أن "المفاوضات جارية عبر قناتين، وهما أجهزة الاستخبارات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند".

وأضافوا: "الوسطاء المصريين يقودون المشاورات ولا يزالون على اتصال مباشر مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، فيما سافر وينسلاند إلى الدوحة، حيث التقى مع زعماء الحركة المقيمين هناك، والذين لديهم بعض التأثير على الوضع".

المصدر: RT