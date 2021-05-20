مصدر إسرائيلي لـ RT: حكومة نتنياهو تتجه نحو إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

قال مصدر إسرائيلي في تصريح لـ RT مساء يوم الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتجه نحو إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وأضاف المصدر أن مشاورات مستمرة في المجلس الوزاري والأمني المصغر قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا لموقع "والا" الإخباري أن هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

وذكر المسؤولون الذين لم يكشف الموقع الإسرائيلي عن أسمائهم، أن المفاوضات جارية عبر قناتين، وهما أجهزة الاستخبارات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

ونقل الموقع عن مسؤولين رفيعي المستوى توضيحهم أن الوسطاء المصريين يقودون المشاورات ولا يزالون على اتصال مباشر مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، فيما سافر وينسلاند إلى الدوحة حيث التقى مع زعماء "حماس" المقيمين هناك الذين لديهم "بعض التأثير على الوضع".

المصدر: RT + وكالات