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مشرعون أمريكيون: تصريحات أردوغان عن إسرائيل تعرض اليهود في العالم للخطر

أخبار العالم العربي

مشرعون أمريكيون: تصريحات أردوغان عن إسرائيل تعرض اليهود في العالم للخطر
Reuters Tom Brenner
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وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة التصريحات التي جاءت على لسانه مؤخرا حول إسرائيل بأنها معادية للسامية.

ودان الرؤساء المشاركون الثمانية في فريق العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المعني بمحاربة معاداة السامية التابع لمجلس النواب، تصريحات أردوغان. 

وأعرب المشرعون عن قناعتهم الراسخة بضرورة أن يمتنع زعيم دولة شريكة مع الولايات المتحدة عن "استخدام نفس العبارات المعادية للسامية التي استخدمت على مدى عقود عددا لا يحصى من المرات لشرعنة العنف ضد اليهود".

ودعا النواب أردوغان إلى التخلي عن تصريحاته، محذرين من أنها لا تصب إلا في مصلحة "تأجيج الارتفاع الخطير لمستوى معاداة السامية عالميا وزيادة الخطر على المجتمع اليهودي".

واتهم أردوغان مؤخرا إسرائيل بممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين، على خلفية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة، قائلا: "هذه هي طبيعتهم، إنهم قتلة حتى درجة تدفعهم إلى قتل أطفال في سن خمسة أو ستة أعوام، ولا يرضون إلا بامتصاص دمائهم".

ووصفت الخارجية الأمريكية تصريحات أردوغان بأنها معادية للسامية، واتهمت أنقرة الولايات المتحدة في المقابل بتشويه جوهر مفهوم معاداة السامية.

المصدر: RT

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