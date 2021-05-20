مشرعون أمريكيون: تصريحات أردوغان عن إسرائيل تعرض اليهود في العالم للخطر

وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة التصريحات التي جاءت على لسانه مؤخرا حول إسرائيل بأنها معادية للسامية.

ودان الرؤساء المشاركون الثمانية في فريق العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المعني بمحاربة معاداة السامية التابع لمجلس النواب، تصريحات أردوغان.

The House Bipartisan Task Force for Combating Antisemitism issued a joint statement condemning the recent antisemitic remarks of Turkey's President Erdogan, which are tantamount to blood libel against the Jewish people, and call on him to retract & renounce his remarks. pic.twitter.com/r4YaaljHm9 — Rep. Ted Deutch (@RepTedDeutch) May 20, 2021

وأعرب المشرعون عن قناعتهم الراسخة بضرورة أن يمتنع زعيم دولة شريكة مع الولايات المتحدة عن "استخدام نفس العبارات المعادية للسامية التي استخدمت على مدى عقود عددا لا يحصى من المرات لشرعنة العنف ضد اليهود".

ودعا النواب أردوغان إلى التخلي عن تصريحاته، محذرين من أنها لا تصب إلا في مصلحة "تأجيج الارتفاع الخطير لمستوى معاداة السامية عالميا وزيادة الخطر على المجتمع اليهودي".

واتهم أردوغان مؤخرا إسرائيل بممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين، على خلفية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة، قائلا: "هذه هي طبيعتهم، إنهم قتلة حتى درجة تدفعهم إلى قتل أطفال في سن خمسة أو ستة أعوام، ولا يرضون إلا بامتصاص دمائهم".

ووصفت الخارجية الأمريكية تصريحات أردوغان بأنها معادية للسامية، واتهمت أنقرة الولايات المتحدة في المقابل بتشويه جوهر مفهوم معاداة السامية.

المصدر: RT