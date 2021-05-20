قائد الأركان السوداني يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي تطوير العلاقات بين جيشي البلدين

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، مفاوضات في الخرطوم مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين والوفد المرافق له.

وأكد بيان أصدره الإعلام العسكري السوداني أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بحضور مدير منظومة الصناعات الدفاعية ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية، تطرق إلى "سبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والروسية".

ولفت البيان إلى أن فومين أشاد خلال الاجتماع بحسن الاستقبال والتعاون بين الجيشين الروسي والسوداني، واصفا العلاقات بينهما بـ"التاريخية".

ولفت البيان إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي وصل الخرطوم على رأس وفد عسكري بزيادة ستستغرق عدة أيام، دون شرح مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT