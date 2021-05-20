شبان لبنانيون يعتدون على مسيرة مؤيدة للأسد شمال بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع إشكال بين شبان لبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين كانوا ينظمون مسيرة مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، شمال العاصمة اللبنانية.
وقال موقع "لبنان 24" إن إشكالا كبيرا وقع صباح اليوم الخميس، على أوتوستراد جونية – نهر الكلب، حيث أقدم شبان لبنانيون على نزع الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد، خلال مسيرة نظمها سوريون يقطنون في لبنان، تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج.
وأظهرت مقاطع فيديو تضاربا وتدافعا وتكسير زجاج سيارات، في حين حضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني وطوقت المكان.
إشكال كبير على أوتوستراد #جونية - #نهر_الكلب بسبب مسيرة مؤيّدة للرئيس السوري #بشار_الأسد#lebanon24pic.twitter.com/lylYVEAvP9— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 20, 2021
مشاهد جديدة من الإشكالوتكسير السيارات على أوتوستراد #جونية بسبب مسيرة داعمة لـ #الأسد#lebanon24pic.twitter.com/uKyivSyT0a— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 20, 2021
يأتي ذلك، تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية للمواطنين السوريين الموجودين في الخارج حيث فتحت السفارة السورية في لبنان أقسام الاقتراع للسوريين في لبنان للإدلاء بأصواتهم.
المصدر: لبنان 24